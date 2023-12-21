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PKK/FETÖ/GEZİCİ azınlığın hedefinde yine Bakan Yusuf Tekin var

MEB Müsteşarlığı döneminde uluslararası güç odaklarına rağmen "dershanelerin kapatılmasını" da içeren ve FETÖ, PKK gibi terör örgütlerine karşı temizlik operasyonu başlatan ve gençlerin ve çocukların bu terör örgütlerin elinden kurtulması için çabalayan ve bu mücadelesini sürdüren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu sefer de terör sevicilerinin hedefinde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 15:58, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 15:59
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PKK/FETÖ/GEZİCİ azınlığın hedefinde yine Bakan Yusuf Tekin var

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözlerinin sadece bir kısmını cımbızlayp bağlamından kopararak kara propaganda dönüştürenlerin arasına bu kez de devleti terörist olmakla suçlayan imzacılar ve gezici vandallar dahil oldu.

Bakan Yusuf Tekin'i hedef gösteren ve "sanatçılar girişimi" adıyla muhtırayı andıran bildiriye imza atan sözde aydın ve sanatçılar içerisinde FETÖ/PKK'ya övgüler düzen isimlerle "Gezi" kalkışmasında rol alan kişilerin yer alması dikkati çekiyor.

Eğitimin tüm alanlarında her türlü örgüte karşı mücadele vererek tüm tehditlere rağmen varlığını ortaya koyan ve bu mücadelesini sürdüren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; FETÖ, PKK gibi kökü dışarıda örgütleri rahatsız etmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca; Bakanlıklar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Üniversiteler, TRT, AB, UNİCEF, Belediyeler, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, LÖSEV, TÜSİAD, TEMA, Noterler Birliği, Yeşilay, Kızılay, Microsoft, TÜRKSAT, KOSGEB, Bankalar, BOTAŞ, TUSAŞ, THY, Devlet Demir Yolları, İŞKUR, SGK, TÜPRAŞ, Türk Patent Kurumu, GSM gibi kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere devletin denetim ve gözetimi altında yasal olarak faaliyet gösteren STK'larla iş birliği yapılması başta FETÖ, PKK olmak üzere "Gezi" kalkışmasında rol alan sözde aydın ve sanatçılar tarafından kara propagandaya dönüştürüldü.

Bakanlıkça aralarında LÖSEV, TEMA, Yeşilay, Kızılay başta olmak üzere devletin denetim ve gözetimi altında yasal olarak faaliyet gösteren dernek ve STK'larla iş birliği yapılması; başta FETÖ, PKK olmak üzere "Gezi" kalkışmasında rol alan sözde aydın ve sanatçılar tarafından kara propagandaya dönüştürüldü.

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