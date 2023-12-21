İYİ Parti'de sular durulmuyor: Ankara'da 4 ilçe başkanı görevden alındı

İYİ Parti Ankara İl Başkanı ve 21. dönem Milletvekili Yener Yıldırım, X hesabından yaptığı paylaşımda, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı İlçe başkanlarının görevden alındığını açıkladı.

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