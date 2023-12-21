RTÜK, 'Kızıl Goncalar' adlı diziye ilişkin şikayetleri inceliyor
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) FOX TV'de yayımlanan "Kızıl Goncalar" adlı diziye ilişkin şikayetleri incelediği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 17:42, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 17:47
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" adlı dizisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir." ifadeleri kullandı.