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Çekya'daki üniversite saldırısında can kaybı 15'e yükseldi

Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda, hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, daha önce 30 olarak açıklanan yaralı sayısı ise 24 olarak revize edildi. Saldırganın üniversitedeki saldırıdan önce babasını öldürdüğü ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 20:48, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 20:49
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Çekya'daki üniversite saldırısında can kaybı 15'e yükseldi

Çekya'nın başkenti Prag'daki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı arttı. Polis tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği aktarılarak, daha önce 30 olarak açıklanan yaralı sayısı ise 24 olarak revize edildi.

Saldırganın babasını öldürdüğü ortaya çıktı

Polis, etkisiz hale getirilen 24 yaşındaki David Kozak'ın üniversitenin öğrencisi olduğunu belirterek, sabah saatlerinde Kladno'daki evinde babasını öldürdüğü şüphesiyle polis tarafından aranmaya başlandığını aktardı.

Sosyal medya yazışmalarına ulaşıldı

Saldırganın sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalara ulaşıldığını ifade eden polis, saldırganın babasını öldürdükten sonra okula gideceğinin tespit edildiğini ve önlem olarak okulun boşaltıldığını fakat saldırganın başka bir binaya giderek saldırıyı oradan gerçekleştirdiğini açıkladı. Polis, Kozak'ın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini ve saldırının ardından intihar ettiğini belirtti.

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, saldırının terörle bağlantısı olmadığını açıkladı.

AB liderlerinden taziye mesajı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Bugün Prag'da meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırı karşısında şok oldum. Kurbanların ailelerine ve tüm Çek halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Sizinle birlikteyiz" dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, "Prag'da meydana gelen korkunç silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Toplumlarımızda bu tür şiddete yer bırakmamalıyız" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Prag'dan gelen korkunç haberler karşısında derin bir şok yaşıyorum. Düşüncelerimiz kurbanların aileleri ve dostlarıyla birlikte, Çek dostlarımızın acısını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Prag'daki Charles Üniversitesi'nin canice bir silahlı saldırının hedefi olduğunu öğrenmek beni derinden etkiledi. Kurbanlar, yaralılar ve ailelerin yanı sıra Çek halkı ve yetkilileriyle dayanışma içinde olduğumu ifade ediyorum" dedi.

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