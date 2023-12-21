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AK Parti'de aday belirleme mesaisi: 10 ilde çalışmalar tamamlandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerde aday belirleme çalışmalarındaki son durum hakkında açıklama yaptı. Şu ana kadar 10 ilde istişare çalışmalarının tamamlandığını belirten Çelik, "Ay sonu itibarıyla söylenmişti. ama takvimde bir esneme olabilir, acelemiz yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 21:10, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 21:48
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AK Parti'de aday belirleme mesaisi: 10 ilde çalışmalar tamamlandı

Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Şu ana kadar 10 ilde temayül çalışmalarının tamamlandığını belirten Çelik, belediye başkan adaylarının açıklanmasına ilişkin "Ay sonu itibarıyla söylenmişti ama biraz esneyebilir bu. Çünkü teşkilatlarımız buraya geliyor, istişareleri yapıyoruz. Dolayısıyla takvimde bir esneme olabilir. Vaktimiz var, acelemiz yok" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Teşkilatlarımızın seçimlere hazırlık anlamında neler yaptıkları, eksiklerin tamamlanması ve seçimlerde Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde çıkması için çalışmalar değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanımızın istişaresi devam ediyor. Şu ana kadar Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon illerinde temayül çalışmaları tamamlandı.

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'nin talimatıyla oluşmuş heyetler çalışmalarına devam ediyor. İllerle ilgili liderler son kararı verdikten sonra kararlar açıklanacaktır. Sayın Bahçeli de açıkladı. AK Parti ile MHP arasında çözülmeyecek sorun yoktur. Diğer bileşenlerle ilgili de Cumhurbaşkanımız diğer liderlerle görüştü. Genel Merkezimiz sonuçları değerlendiriyor. Cumhur İttifakı ile ilgili bir sorun yok.

PİYADE OKULUNDAKİ ROZET TARTIŞMASI

CHP Genel Başkanı'nın MSB Bakanı ile ilgili sözleri kınanacak ifadeler. Son derece yakışıksız. CHP köklü bir parti. Kendileri bundan bahsederken Cumhuriyetle özdeşlik kurarlar. CHP'de üslubun buraya gelmesi CHP'yi destekleyenlerin de doğru bulmadığı bir üslup. TSK'da Atatürk'ün aziz hatırasına saygı esastır. Buna karşı durum olursa derhal cezalandırılır. Atatürk TSK'nın ebedi komutanıdır. Emir komutanın dışına çıkan bir durum söz konusu olamaz. Gruplaşmalar olduğu şeklinde iddialar oluyor. TSK bir bütün emir komuta içinde hareket ediyor. Dışına çıkanlara izin verilmez. 'Aklınızı başınıza alın' gibi üslup yakışıksızdır. Bu üslup sahibinin alnına yapışır. CHP Genel Başkanı'nın anlamadığı konularda konuşmaması gerekir. Önce parti içi meselelerini halletsinler.

İYİ PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ TARTIŞMA

İYİ Parti ile CHP arasındaki tartışma ibretlik bir tartışma. Birkaç ay önce Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlardı. Masanın ne kadar işlevsiz olduğu ortaya çıktı. İstanbul Belediye Başkanı İstanbul'a hizmet dışında her şeyle anılıyor. Böyle bir politikasızlık kendilerini bağlar. 5 ay önce topluca poz veriyordunuz, şimdi ağır ifadelerle süreç ilerletiliyor. Siyaset milletin desteği ile millet için yapılır. Gibi yaparak ortaya çıkacak siyasi tablo işte bu siyasi tablodur. Kendi partileri içinde tartışmaları toplayamayan bir duruma gelinmiştir."

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