Beşiktaş evinde üst üste 3. kez kaybetti
Beşiktaş, Alanyaspor maçıyla birlikte sahasında oynadığı son 3 maçta da puan alamadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 22:13, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 22:14
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Tüpraş Stadyumu'nda üst üste 3 maçtan da puansız ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan derbisinde seyircisinin önünde 3-1 yenilmişti. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de evinde Club Brugge'e 5-0'lık skorla kaybetmişti.