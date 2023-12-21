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Balıkesir'de feci kaza: 3 ölü

Balıkesir'de otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2023 22:22, Son Güncelleme : 21 Aralık 2023 22:23
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Balıkesir'de feci kaza: 3 ölü

Edinilen bilgiye göre, Bigadiç ile Sındırgı ilçelerini bağlayan karayolunda, M.G. idaresindeki 35 ANE 873 plakalı tır ile 43 ZF 124 plakalı otomobil yağışlı havada kafa kafaya çarpıştı. Kazada Dursun Karataş (48), eşi Zeynep Karataş (51) ve Cemile Karataş (77) hayatını kaybetti. Karayolu ulaşıma kapanırken, tır sürücüsü M.G. ise gözaltına alındı. Kazada ölenlerin cenazeleri Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Karataş ailesinin Kütahya'nın Simav ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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