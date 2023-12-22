22 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Borsa İstanbul'un Kuruluşunun 150. Yıl Dönümü programına katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacıbektaş Belediyesine ziyarette bulunacak, Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 104'üncü yıl dönümü etkinliklerine iştirak edecek.

(Nevşehir/16.15/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, kadın girişimcilerle bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, teşkilatla buluşacak.

(Elazığ/10.20-13.20)

2- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2024 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/11.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin teşkilat buluşmasına katılacak.

(Nevşehir/18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 15. IICEC Enerji ve İklim Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı"nın açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, 2022 yılına ilişkin küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfının yapacağı toplantıya katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımını ağırlayacak; Fenerbahçe Beko, Almanya'nın ALBA Berlin takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.15/Berlin/22.15)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor maçıyla başlayacak.

(Kocaeli/18.00)

4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftası ve sezonun lig etabının ilk yarısı Eczacıbaşı Dynavit-PTT ve Kuzeyboru-VakıfBank müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/Aksaray/19.00)

5- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın 1. tur mücadelesine Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçıyla devam edilecek.

(Ankara/17.00)