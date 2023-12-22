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Sultangazi'de otomatik silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Sultangazi'de bir kişi otomatik silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 08:04, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 08:05
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Sultangazi'de otomatik silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Uğur Mumcu Mahallesi 2118 Sokak'ta kız arkadaşını almak için otele giden Barış Özdoğan (21), bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce otomatik silahla açılan ateşle vuruldu.

Olay yerinde hayatını kaybeden Özdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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