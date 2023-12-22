AK Parti şubatta mitinglere başlıyor: Slogan 'hep yeni hep ileri'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı.

31 Mart yerel seçimleri için aday tespitinde sona yaklaşan AK Parti, kampanya planlamasını da eş zamanlı yürütüyor. Yerel seçim sürecinde kullanılacak şarkılar bestelenirken, sloganlarda gün yüzüne çıkmaya başladı. AK Parti, 22'nci kuruluş yıl dönümünde kullandığı "Hep yeni, hep ileri" sözlerini içeren şarkı ile meydanlara çıkacak. Seçim manifestosunun kampanya sürecinde 15 farklı kavramla anlatılması planlanırken, şeffaf, adaletli, üretken, vizyoner başlıklar bunlar arasında yer alacak.

İSTANBUL VE ANKARA'YA ÖZEL PROGRAM

Miting programlamaları da yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim mitinglerine 1 Şubat'ta başlayacağı öğrenildi. İlk miting adresi henüz net değil. Aksi bir durum söz konusu olmadığı sürece 30'u büyükşehir olmak üzere 50 ilde miting planlanıyor. İstanbul ve Ankara gibi illerde ise ilçeler için özel miting programı yapılacak.

VAATLERE İLİŞKİN İLK İPUCU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde deprem bölgesinde olması bekleniyor. Vatandaşın sosyal ekonomik hayatına katkı sağlayacak projeler sunulacak ve bu konuda bakanlıklardan da projeler istenilecek. Örnek projeler arasında kent tarımı, başıboş köpeklere yönelik çalışmalar, emeklilere özel kart gibi projeler konuşuluyor.

AK Parti sahaya yoğunlaştı

AK Parti'de, yerel seçim çalışmalarına hazırlık kapsamında, aday tespit çalışmaları devam ederken bir yandan da saha çalışmalarına yoğunlaşıldı. Bu kapsamda, AK Parti, yerel seçim için 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarını belirledi. Bu ayın sonuna kadar ilçe SKM başkanlarının belirlenmesi sürecini de tamamlayacak parti, seçim ofislerinin açılması sürecini yine bu ayın sonunda bitirecek.

Üç ilde 2019 modeli

Cumhur İttifakı'nda iller netleşmeye devam ediyor. Kayseri, Denizli ve Sakarya'da AK Parti'nin adayı ile seçimlere girilecek. Kayseri'de; Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Denizli'de; Buldan ve Çal, Sakarya'da ise Taraklı da MHP'nin adayları desteklenecek. Ayrıca Denizli'de 2019'da AK Parti'nin aday çıkardığı ancak muhalefetin seçimi kazandığı Bozkurt ilçesinde de MHP'nin adayının desteklenmesi masada.

KAYSERİ'DE 4 ADAY DEĞİŞEBİLİR

AK Parti'de ise büyükşehirlere dönük Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında temayüller devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Kayseri, Denizli, Sakarya ve Kocaeli teşkilatları ile bir araya geldi. Kayseri'de AK Parti mevcut belediye başkanlarından 4'ü ile yoluna devam etmeyecek. Mevcut belediye başkanlarının devam edip etmeyeceğine anket sonuçlarının yanı sıra Erdoğan'ın teşkilat üyeleri ile yaptığı istişareler büyük etki ediyor.

Seçim günü 21.00'e kadar yayın yasağı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

YSK ERKENE ALABİLİR

Emniyet güçleri dışında hiç kimse silah taşıyamayacak. Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK'nın gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 65 BİN LİRA ALACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklara harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladı. Erdoğan, 26 Ocak 2021'de, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla manevi tazminat davası açtı. Davayı gören mahkeme, Kılıçdaroğlu'nu 65 bin lira manevi tazminata mahkum etti. Yerel mahkemenin kararını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, kararı hukuka uygun buldu. Avukat Hüseyin Aydın, kararın kesinleşmesinin ardından, Erdoğan'ın kazandığı 65 bin liralık tazminatı, Gazzeli yetim çocuklar için harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladığını bildirdi.

Resul Ekrem Şahan