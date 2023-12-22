Cumhur'dan 3 ilde 2019 modeli!

Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre: Cumhur İttifakı'nda iller netleşmeye devam ediyor. Kayseri, Denizli ve Sakarya'da AK Parti'nin adayları ile seçimlere girilecek. 2019 yerel seçimlerindeki plan, 31 Mart 2024'te de aynen uygulanacak.

Kayseri'de; Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Denizli'de; Buldan ve Çal, Sakarya'da ise Taraklı'da MHP'nin adayları desteklenecek. Ayrıca Denizli'de 2019'da AK Parti'nin aday çıkardığı ancak muhalefetin seçimi kazandığı Bozkurt ile Sakarya'nın Hendek ilçesinde MHP'nin adayının desteklenmesi de masada.

Öte yandan Kayseri'de AK Parti mevcut belediye başkanlarından dördü ile yoluna devam etmeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il teşkilatları ile yaptığı toplantılarda, illerdeki eksiklik ve sorunları bizzat teşkilatın kendisinden dinliyor. Mevcut belediye başkanlarının devam edip etmeyeceğine anket sonuçlarının yanı sıra Erdoğan'ın teşkilat üyeleri ile yaptığı istişareler de büyük etki ediyor. Bu yüzden birçok il ve ilçede mevcut yönetim ile devam etmeme kararı alınabiliyor.

Bu arada geçtiğimiz günlerde 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarını belirleyen AK Parti'de ilçe SKM başkanlarını belirlemek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Edinilen bilgilere göre, yeni yılda tüm SKM'ler aktif olarak çalışmaya başlayacak.

MİTİNGLER ŞUBATTA

AK Parti'de, şubat ayı itibarıyla ise mitingler başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya inecek ve İstanbul, Ankara, İzmir için özel programlar düzenlenecek. İstanbul'da birden çok miting yapılacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü olması hasebiyle 6 Şubat'ta Erdoğan deprem bölgesini ziyaret edecek. 50'den fazla ilde miting yapacak.