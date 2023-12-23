Biyoteknoloji bölümüne ilgili alan mezunları başvuramıyor!



Gebze Teknik Üniversitesi tarafından 15 Aralık 2023 tarihinde ilan edilen Biyoteknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda, Veterinerlik, Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği lisans mezunu olmak. Biyoteknoloji Anabilim Dalında ders aşamasında doktora öğrencisi olmak. şartı aranmıştır.

Biyoteknoloji alanı farklı disiplinlerin lisansüstü eğitim yapmasına ve bu vesileyle bilimsel faaliyetler yürütebilmesine imkan veren bir alan olmakla birlikte, ülkemizde bu alanda müstakil olarak açılmış Lisans programları ve haliyle de mezun kişiler bulunmaktadır. Ancak, Gebze Teknik Üniversitesi tarafından yer verilen Araştırma Görevlisi ilanında Biyoteknoloji Enstitüsüne Biyoteknoloji bölüm mezunlarının başvurusuna imkan verilmemesi adayların tepkisine yol açmaktadır.

Biyoteknoloji programından mezun olarak alanlarında çok sınırlı sayıda ilan edilen araştırma görevlisi kadrosuna başvuramayan adaylar için bu durum son derece üzücü bir durum yaratmaktadır.

Bu kapsamda, Gebze Teknik Üniversitesi yönetimi tarafından Biyoteknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji Bölümü Biyoteknoloji Anabilim Dalında ilan edilen araştırma görevlisi kadrosunda BİYOTEKNOLOJİ bölüm mezunlarına da başvuru hakkı verilmesi hususunu talep ediyoruz!



