Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kırşehir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 10:10, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 10:11
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen Ü.A'yı kent merkezinde bir adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.