Dolar haftayı 29,21 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,1530 29,1540 29,2150 29,2160 Avro 32,0610 32,0620 32,2240 32,2250 Sterlin 36,8640 37,0110 37,0680 37,1850 İsviçre Frangı 33,9110 34,0810 34,1660 34,3370 ANKARA ABD Doları 29,1230 29,2030 29,1850 29,2650 Avro 32,0210 32,1010 32,1840 32,2640 Sterlin 36,8040 37,0140 37,0080 37,2180