Dolar haftayı 29,21 TL'den kapattı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 29,21 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 17:40, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 17:44
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,1530
|29,1540
|29,2150
|29,2160
|Avro
|32,0610
|32,0620
|32,2240
|32,2250
|Sterlin
|36,8640
|37,0110
|37,0680
|37,1850
|İsviçre Frangı
|33,9110
|34,0810
|34,1660
|34,3370
|ANKARA
|ABD Doları
|29,1230
|29,2030
|29,1850
|29,2650
|Avro
|32,0210
|32,1010
|32,1840
|32,2640
|Sterlin
|36,8040
|37,0140
|37,0080
|37,2180