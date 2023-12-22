Adıyaman'da zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı

Yaralı askerler, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Kömür beldesinde meydana geldi. Kırsal alanda devriye görevi yapan zırhlı araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

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