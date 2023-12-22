Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur: 'Nuray abla' da dosyaya eklendi

Başkente yeni adliye binası geliyor
Başkente yeni adliye binası geliyor
Merhaba Uygun Kar Oranıyla Pratik Finansman Kart!
Merhaba Uygun Kar Oranıyla Pratik Finansman Kart!
Sponsorlu İçerik
Cumhur İttifakı bugün ortak adayları görüşecek
Cumhur İttifakı bugün ortak adayları görüşecek
Yeni asgari ücrette sona doğru
Yeni asgari ücrette sona doğru
Çiftçilerin 4,2 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilerin 4,2 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Cumhur'dan 3 ilde 2019 modeli!
Cumhur'dan 3 ilde 2019 modeli!
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Erdoğan, İstanbul için renk vermiyor!
Erdoğan, İstanbul için renk vermiyor!
İthalat durdu, et fiyatı uçtu
İthalat durdu, et fiyatı uçtu
Emekliye sosyal destek! Ucuz tatil ve seyahat hakkı geliyor
Emekliye sosyal destek! Ucuz tatil ve seyahat hakkı geliyor
Yargıda 'yüksek' gerilim: Can Atalay krizi sürüyor
Yargıda 'yüksek' gerilim: Can Atalay krizi sürüyor
AK Parti şubatta mitinglere başlıyor: Slogan 'hep yeni hep ileri'
AK Parti şubatta mitinglere başlıyor: Slogan 'hep yeni hep ileri'
'Memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir'
'Memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir'
Ali Yalçın: Yeni bir sürecin içerisine giriyoruz
Ali Yalçın: Yeni bir sürecin içerisine giriyoruz
CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
AK Parti'de aday belirleme mesaisi: 10 ilde çalışmalar tamamlandı
AK Parti'de aday belirleme mesaisi: 10 ilde çalışmalar tamamlandı
İki bakanlığın 2024 yılı bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
İki bakanlığın 2024 yılı bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
Bakan Tunç'dan AYM'nin Can Atalay hakkındaki ikinci kararına dair açıklama
Bakan Tunç'dan AYM'nin Can Atalay hakkındaki ikinci kararına dair açıklama
FAST işlemleri için üst limit 50 bin TL'ye çıkarıldı
FAST işlemleri için üst limit 50 bin TL'ye çıkarıldı
Hakim ve savcıların güz kararnamesi açıklandı
Hakim ve savcıların güz kararnamesi açıklandı
YÖK, 208 üniversitenin analizini çıkardı
YÖK, 208 üniversitenin analizini çıkardı
RTÜK, 'Kızıl Goncalar' adlı diziye ilişkin şikayetleri inceliyor
RTÜK, 'Kızıl Goncalar' adlı diziye ilişkin şikayetleri inceliyor
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 3 aydır düşüyor
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 3 aydır düşüyor
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Ankara'da 4 ilçe başkanı görevden alındı
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Ankara'da 4 ilçe başkanı görevden alındı
AYM'nin Can Atalay hakkında ihlal kararı ilgili mahkemeye gönderildi
AYM'nin Can Atalay hakkında ihlal kararı ilgili mahkemeye gönderildi
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin karar
Kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin karar
Merkez Bankası faiz kararını verdi
Merkez Bankası faiz kararını verdi
AYM'den Can Atalay için yeniden ihlal kararı
AYM'den Can Atalay için yeniden ihlal kararı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur: 'Nuray abla' da dosyaya eklendi

Futbol dünyasının ünlü isimlerini, milyonlarca dolar dolandıran eski bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davaya iki yeni mağdur eklendi. Erzan'ın mağdurlarından, dosyaya adı yeni eklenen Nuray Şengüler, Erzan'ın kendisini "Nuray abla çok hastane masrafın oluyor, paran hesabında eriyor. Gel paranı bankanın özel ve gizli fonuna yatıralım." diyerek tuzağa çektiğini anlattı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 13:45, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 14:32
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Yüksek kar getirisi vaadiyle hayali bir fon yaratarak futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni gelişmeler var.

Seçil Erzan davasına 2 yeni mağdur daha eklendi.

Deniz Güzel ile Nuray Şengüler isimli mağdurlar hakkında hazırlanan iddianamenin, ana dava dosyasıyla birleştirilmesiyle şikayetçilerin sayısı 21'e yükseldi.

"EŞİM YATALAKTI VE PARAYA İHTİYACIMIZ OLUYORDU"

Hazırlanan iddianamede, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler, müşteki sıfatıyla yer aldı. Müşteki Şengüler'in toplamda 10 milyon lira ve 56 bin 600 dolar parasını Erzan'a verdiğini belirttiği ifadesine yer verildi.

Eşinin eczacılık işleriyle uğraştığını ancak hastalığı sebebiyle yatalak kaldığını söyleyen Şengüler, Erzan'ın kendisine "Nuray abla çok hastane masrafın oluyor, paran hesabında eriyor, gel paranı bankanın özel ve gizli fonuna yatıralım." dediğini anlattı.

Erzan'a paraları elden teslim ettiğini anlatan Şengüler, şöyle devam etti:

"Paranın vade gününü beklemeye başladım. Sonrasında şubeye gidip paramı sorduğumda bana anlamadığım bankacılık terimleri kullanmaya başladı. O tarihlerde eşimin ailesinden miras kalan Gedikpaşa'da bulunan iş hanının satılma süreci vardı. Erzan da bu süreçten haberdardı. İş hanı satıldı, payımıza 5 milyon lira düştü, bunu da elden teslim ettim. İlk verdiğim para ve son verdiğim parayı toplu şekilde 40 milyon lira olarak geri alacağımı söyledi. Malvarlığımızı bu şahsa teslim ettim, eşim yatalaktı ve paraya ihtiyacımız oluyordu. Toplamda 10 milyon lira ve 56 bin 600 dolar paramı Erzan'a verdiğim için mağduriyetim vardır."

"YATIRIM YAPACAĞINI SÖYLEYEREK İKNA ETTİ"

Hazırlanan iddianamede Erzan'ın müşteki Deniz Güzel'i ise yatırım yapacağını söyleyerek fona para yatırmaya ikna ettiği, 125 bin dolar parayı teslim alarak dolandırdığı aktarıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber