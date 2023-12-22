Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur: 'Nuray abla' da dosyaya eklendi

Yüksek kar getirisi vaadiyle hayali bir fon yaratarak futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni gelişmeler var.

Seçil Erzan davasına 2 yeni mağdur daha eklendi.

Deniz Güzel ile Nuray Şengüler isimli mağdurlar hakkında hazırlanan iddianamenin, ana dava dosyasıyla birleştirilmesiyle şikayetçilerin sayısı 21'e yükseldi.

"EŞİM YATALAKTI VE PARAYA İHTİYACIMIZ OLUYORDU"

Hazırlanan iddianamede, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler, müşteki sıfatıyla yer aldı. Müşteki Şengüler'in toplamda 10 milyon lira ve 56 bin 600 dolar parasını Erzan'a verdiğini belirttiği ifadesine yer verildi.

Eşinin eczacılık işleriyle uğraştığını ancak hastalığı sebebiyle yatalak kaldığını söyleyen Şengüler, Erzan'ın kendisine "Nuray abla çok hastane masrafın oluyor, paran hesabında eriyor, gel paranı bankanın özel ve gizli fonuna yatıralım." dediğini anlattı.

Erzan'a paraları elden teslim ettiğini anlatan Şengüler, şöyle devam etti:

"Paranın vade gününü beklemeye başladım. Sonrasında şubeye gidip paramı sorduğumda bana anlamadığım bankacılık terimleri kullanmaya başladı. O tarihlerde eşimin ailesinden miras kalan Gedikpaşa'da bulunan iş hanının satılma süreci vardı. Erzan da bu süreçten haberdardı. İş hanı satıldı, payımıza 5 milyon lira düştü, bunu da elden teslim ettim. İlk verdiğim para ve son verdiğim parayı toplu şekilde 40 milyon lira olarak geri alacağımı söyledi. Malvarlığımızı bu şahsa teslim ettim, eşim yatalaktı ve paraya ihtiyacımız oluyordu. Toplamda 10 milyon lira ve 56 bin 600 dolar paramı Erzan'a verdiğim için mağduriyetim vardır."

"YATIRIM YAPACAĞINI SÖYLEYEREK İKNA ETTİ"

Hazırlanan iddianamede Erzan'ın müşteki Deniz Güzel'i ise yatırım yapacağını söyleyerek fona para yatırmaya ikna ettiği, 125 bin dolar parayı teslim alarak dolandırdığı aktarıldı.