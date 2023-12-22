Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan öğretmenleri jandarma kurtardı

Kırsal Yolderesi İlk ve Ortaokulu'nda görevli üç öğretmen otomobille Doluca Mahallesi Çataloluk mevkinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalmaları üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

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