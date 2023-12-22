Başkente yeni adliye binası geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Meclis'te bütçe görüşmelerinde Ankara'ya yeni adliye binası yapılacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 14:33, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 14:37
Bakan Tunç'un konuya ilişkin sosyal medyadan açıklaması şu şekilde:
Ülkemizin en büyük adalet sarayını, Başkentimiz Ankara'ya kazandırıyoruz.
İhale süreci tamamlanan Ankara Adalet Sarayımızla, farklı binalarda sürdürülen yargı hizmetlerini tek çatı altına topluyoruz.
- Ankara Adalet Sarayımız;
- 622.000 m² kapalı alan
- 1.107 hakim ve savcı odası
- 399 duruşma salonu
- 650 kişilik konferans salonu
- 2.640 araçlık otoparktan oluşacak.
Hayırlı olsun.
Ülkemizin en büyük adalet sarayını, Başkentimiz #Ankara'ya kazandırıyoruz.Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 22, 2023
İhale süreci tamamlanan Ankara Adalet Sarayımızla, farklı binalarda sürdürülen yargı hizmetlerini tek çatı altına topluyoruz.
Ankara Adalet Sarayımız;
622.000 m² kapalı alan
1.107 hakim ve savcı. pic.twitter.com/FpYQdDAgCJ