Başkente yeni adliye binası geliyor

Ülkemizin en büyük adalet sarayını, Başkentimiz #Ankara 'ya kazandırıyoruz. İhale süreci tamamlanan Ankara Adalet Sarayımızla, farklı binalarda sürdürülen yargı hizmetlerini tek çatı altına topluyoruz. Ankara Adalet Sarayımız; 622.000 m² kapalı alan 1.107 hakim ve savcı. pic.twitter.com/FpYQdDAgCJ

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