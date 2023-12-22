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Balıkesir, Bursa ve İzmir'de yapılan anket sonuçları açıklandı

ALF Araştırma Balıkesir, Bursa ve İzmir'de anket çalışması gerçekleştirdi. Çalışma sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 14:47, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 14:53
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Balıkesir, Bursa ve İzmir'de yapılan anket sonuçları açıklandı

ALF Araştırmanın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Oy Verme Tercihleri

- Cumhur ittifakının mevcut başkan Yücel Yılmaz ile İyi partinin ise Balıkesir'deki en popüler ismi olan Turhan Çömez ile seçime katılacağı varsayımı ile yaptığımız çalışmada CHP adayı Ahmet Akın'ın seçimi kazanacağını öngörüyoruz.

-Akın'ın geçen dönem "fedakarlık yapan isim" olarak görülmesi, geçen dönem Ahmet Akın'ın adaylıktan çekilmesiyle aday yapılan İsmail Ok'un Ak Parti'ye geçmesi, Akın'ın iyi partinin seçime katılabilmesi için iyi partiye katılan 15 vekilden biri olması gibi sebepler Akın'ın iyi parti tabanından çok yüksek oranda oy almasına sebep oluyor.

-Aynı sebepler İyi parti haricindeki tüm muhalif seçmenleri etkiliyor. Özetle millet ittifakı olmasa da Balıkesir'de tabanlar "Ahmet Akın ittifakında" toplanmış görünüyor.

Araştırma, Balıkesir'de 17 - 20 Aralık 2023 tarihleri arasında toplam 1900 kişi ile CATI Anket yöntemi gerçekleştirilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Oy Verme Tercihleri

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, millet ittifakının dağılmasıyla birlikte Dem parti - Tip tabanının mevcut başkan Tunç Soyer'in ismi etrafında topladığını görüyoruz.

-İyi Parti seçmenlerinin de, Cumhur İttifakı adayının "aradan sıyrılma" riskine karşılık CHP'ye yönelişi sürüyor. Bu sebeple Ümit Özlale ilk çıkış anındaki popülerliğini hızla kaybettiği görülüyor.

-Ümit Özlale'nin Tunç Soyer'e doğrudan muhalefeti de, DEM/TİP seçmenlerini Tunç Soyer'e iten başka bir etken oldu. CHP'nin diğer aday adaylarının tanınmalarının düşük olması ve özellikle Buğra Gökçe'nin "İstanbul'dan ithal aday" algısı da CHP taban ve örgütünü "En Güçlü İzmirli Aday" olarak Tunç Soyer etrafında toplanmaya yönlendirdi.

Araştırma, İzmir'de 15 - 19 Aralık 2023 tarihleri arasında toplam 2700 kişi ile CATI Anket yöntemi gerçekleştirilmiştir.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Oy Verme Tercihleri

-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde şu ana kadar sadece CHP adayı açıklandığı için diğer isimleri varsayımsal sormayı tercih ettik. Bursa'da Cumhur ittifakında çok ciddi erime olmasına rağmen, millet ittifakının dağılması sebebiyle Ak Parti adayınım bir adım önde olduğunu görüyoruz.

-Mustafa Bozbey ismi muhalefetin her kesiminde saygı duyulan bir isim. Bu sebeple İyi Parti'nin seçime doğru bir miktar daha oy kaybetmesi beklenebilir.

-Diğer taraftan da DEM partinin aday çıkarmama ihtimali sürüyor. Dem parti aday çıkarmaz ise Bozbey'in seçimi kazanmasını bekliyoruz.

Araştırma, Bursa'da 13 - 17 Aralık 2023 tarihleri arasında toplam 2300 kişi ile CATI Anket yöntemi gerçekleştirilmiştir.

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