Bakan Şimşek: Borsa oyun alanı değildir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'ne katıldı.

Törende konuşma yapan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Makrofinansal istikrar pekişiyor. Son aylarda hemen hemen her alanda programa bir güven var. TL varlıklara ciddi bir talep var.

"ENFLASYONUN TEK HANEYE İNMESİ ELİMİZİ GÜÇLENDİRECEK"

Tüm vatandaşlara finansal okuryazarlık dersini vermemiz gerekiyor. Enflasyonun tek haneye düşmesiyle birlikte firmalarımız çok daha makul maliyetlerle kaynağa erişecek. Küresel rekabette bu elimizi güçlendirecek.

"OVP İLE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK ARTACAK"

Finansal istikrarın sağlanmasında ivme kazandık. OVPnin hedeflerinden biri sermaye piyasalarını derinleştirmek. Önümüzdeki dönemde OVP ile öngörülebilirlik artacak.

"BORSA OYUN ALANI DEĞİLDİR"

Borsa sermaye piyasalarının çok değerli bir kurumudur. Bunun sağlıklı işlemesi bizim için çok önemli. Borsanın sağlıklı işlemesi firmaların sağlıklı finansmana erişiminin en önemli itici gücü olacaktır. Borsa bir oyun alanı değildir.

"AYLIK ENFLASYONDA İVME KAYBI HIZ KAZANACAK"

Bir sihirli değnek varsa şudur, biz birikimlerimimizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracata yönlendireceksik mutlaka fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Bu yönde çok ciddi ilerleme var. Aylık enflasyonda ivme kaybı söz konusu. Bu 2024'te daha da ivme kazanacak. Ekonomimiz dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek."