Kalbi duran öğrenci öğretmeninin kalp masajıyla hayata tutundu

Borsaya yeni endeks geliyor
Borsaya yeni endeks geliyor
Merhaba Uygun Kar Oranıyla Pratik Finansman Kart!
Merhaba Uygun Kar Oranıyla Pratik Finansman Kart!
Sponsorlu İçerik
Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti için geri sayım başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti için geri sayım başladı
'Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla para akışı hızlanacak'
'Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla para akışı hızlanacak'
Bakan Şimşek: Borsa oyun alanı değildir
Bakan Şimşek: Borsa oyun alanı değildir
Emniyet müdürü ile eski polis arasındaki arbedeye ilişkin açıklama
Emniyet müdürü ile eski polis arasındaki arbedeye ilişkin açıklama
Başkente yeni adliye binası geliyor
Başkente yeni adliye binası geliyor
Cumhur İttifakı bugün ortak adayları görüşecek
Cumhur İttifakı bugün ortak adayları görüşecek
Yeni asgari ücrette sona doğru
Yeni asgari ücrette sona doğru
Çiftçilerin 4,2 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilerin 4,2 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Cumhur'dan 3 ilde 2019 modeli!
Cumhur'dan 3 ilde 2019 modeli!
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Erdoğan, İstanbul için renk vermiyor!
Erdoğan, İstanbul için renk vermiyor!
İthalat durdu, et fiyatı uçtu
İthalat durdu, et fiyatı uçtu
Emekliye sosyal destek! Ucuz tatil ve seyahat hakkı geliyor
Emekliye sosyal destek! Ucuz tatil ve seyahat hakkı geliyor
Yargıda 'yüksek' gerilim: Can Atalay krizi sürüyor
Yargıda 'yüksek' gerilim: Can Atalay krizi sürüyor
AK Parti şubatta mitinglere başlıyor: Slogan 'hep yeni hep ileri'
AK Parti şubatta mitinglere başlıyor: Slogan 'hep yeni hep ileri'
'Memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir'
'Memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir'
Ali Yalçın: Yeni bir sürecin içerisine giriyoruz
Ali Yalçın: Yeni bir sürecin içerisine giriyoruz
CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
AK Parti'de aday belirleme mesaisi: 10 ilde çalışmalar tamamlandı
AK Parti'de aday belirleme mesaisi: 10 ilde çalışmalar tamamlandı
İki bakanlığın 2024 yılı bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
İki bakanlığın 2024 yılı bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
Bakan Tunç'dan AYM'nin Can Atalay hakkındaki ikinci kararına dair açıklama
Bakan Tunç'dan AYM'nin Can Atalay hakkındaki ikinci kararına dair açıklama
FAST işlemleri için üst limit 50 bin TL'ye çıkarıldı
FAST işlemleri için üst limit 50 bin TL'ye çıkarıldı
Hakim ve savcıların güz kararnamesi açıklandı
Hakim ve savcıların güz kararnamesi açıklandı
YÖK, 208 üniversitenin analizini çıkardı
YÖK, 208 üniversitenin analizini çıkardı
RTÜK, 'Kızıl Goncalar' adlı diziye ilişkin şikayetleri inceliyor
RTÜK, 'Kızıl Goncalar' adlı diziye ilişkin şikayetleri inceliyor
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 3 aydır düşüyor
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 3 aydır düşüyor
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Ankara'da 4 ilçe başkanı görevden alındı
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Ankara'da 4 ilçe başkanı görevden alındı
AYM'nin Can Atalay hakkında ihlal kararı ilgili mahkemeye gönderildi
AYM'nin Can Atalay hakkında ihlal kararı ilgili mahkemeye gönderildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kalbi duran öğrenci öğretmeninin kalp masajıyla hayata tutundu

Amasya'daki bir ortaokulda kalbi duran 13 yaşındaki öğrenci, öğretmenin müdahalesiyle yaşama tutundu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 15:24, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 15:26
Yazdır
Kalbi duran öğrenci öğretmeninin kalp masajıyla hayata tutundu

Plevne Ortaokulu öğrencisi Çelebi, 15 Aralık'ta okul bahçesinde oyun oynadığı sırada fenalaştı.

Baygınlık geçirdikten sonra kalbi duran öğrenciye ilk müdahaleyi, fen bilimleri öğretmeni Hüseyin Aktaş yaptı.

İlk yardım eğitimi bulunan Aktaş, Çelebi'ye önce suni teneffüs yaptı, ardından kalp masajı uyguladı. Bu müdahaleyle öğrencinin kalbi yeniden çalıştı.

Sağlık ekibince ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelebi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Bir süre yoğun bakımda tedavi gören ve durumunun iyiye gitmesiyle normal servise alınan Çelebi'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Aktaş, gazetecilere, diğer öğrencilerden Çetin Çelebi'nin bayıldığını duyduğunu, bunun üzerine müdahale etmek için hemen yanına gittiğini söyledi.

"Öğrencimiz gayet iyi, her geçen zaman biraz daha iyiye gidiyor"

Öncelikle nefes alıp almadığını kontrol ettiğini anlatan Aktaş, "Hemen hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettim. Gerekli kontrolleri yaptım öncelikle nefes alıyor mu, almıyor mu diye ve nefes almadığını fark ettim ve kalp masajına başladım. 2-3 dakikalık kalp masajının sonucunda öğrencimiz nefes refleksini gösterir hale geldi." dedi.

Öğrencisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyen Aktaş, "İnşallah en kısa zamanda aramıza döner. Ailesine, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Öğrencimiz gayet iyi, her geçen zaman biraz daha iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Aktaş, ilk yardım eğitiminin önemini bu olayda bir kez daha anladığını vurguladı.

"Temennimiz odur ki bir an önce sağlığına kavuşup aramıza döner"

Okul müdürü İbrahim Malkoç ise öğrencisine şifa dileğinde bulunarak, "40 yıllık eğitimciyim, ilk defa böyle bir olayla karşılaştık. Öğretmenlerimi ve öğrencilerimi göstermiş oldukları duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Hastanede olan evladımız da sağlığına kavuşmak üzere. Temennimiz odur ki bir an önce sağlığına kavuşup aramıza döner." diye konuştu.

Öte yandan Aktaş'ın Çelebi'ye kalp masajı yaptığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ETİKETLER

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber