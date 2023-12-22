Öğrenciler maçı bıraktı, tekme ve sopayla birbirine girdi

Kavgaya karışan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için karakola gitti.

Nevşehir'de okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasında Avanos Anadolu Lisesi ile Altınyıldız Koleji Nevşehir Gençlik Spor 3 nolu çim sahada karşılaştı. Altınyıldız Koleji'nin 2-0 önde götürdüğü maçın 89. dakikasında kavga çıktı. Teknik direktörlerin de karıştığı kavgada, öğrenciler tekme ve sopalarla birbirine girdi. Statta bulunan polislerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, 2 öğrenci yaralandı. Kafasına aldığı darbeyle yaralanan öğrenci, "kanımız aktı ağabey" diyerek tepki gösterdi.

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