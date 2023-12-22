Borsaya yeni endeks geliyor

Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Erişah Arıcan, kadim medeniyetlere binlerce yıl ev sahipliği yapan Anadolu'da dünyanın ilk borsasının Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde kurulduğunu kaydederek, yaklaşık 1750 yıl önce Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen Aizanoi binasında hem borsa işlemlerinin yapıldığını hem de enflasyonla mücadele amacıyla hazırlanan mal satış bedellerinin taş bloklar üzerine işlendiğini söyledi.

Ardından Osmanlı İmparatorluğu'nda temelleri atılan Galata Borsası'nın Sultan Abdülaziz döneminde, 1873 yılında Dersaadet Tahvilat Borsası unvanını aldığını dile getiren Arıcan, hükümet komiseri olarak da Varna mutasarrıfı Abidin Paşa'nın atandığını anlattı.

Arıcan, borsanın Cumhuriyet döneminde İstanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası olarak işlevini sürdürdüğünü ancak liberalleşme ve dışa açılma politikalarının ön plana çıkmasıyla sermaye piyasalarının öneminin arttığını belirterek, "Borsamız, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olarak 1985'te faaliyete geçmiştir. Borsamıza sermaye piyasaları ve borsa alanında birikimi ve tecrübesi olan Sayın Muharrem Karslı, başkan olarak atanmıştır." diye konuştu.

- "2023'te günlük ortalama işlem hacmimiz 134 milyar TL civarında gerçekleşti"

Erişah Arıcan, Borsa İstanbul'un reel sektörün finansmanı açısından önemli can damarlarından olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin işlem gördüğü borsamızda, şirketlerimiz uzun vadeli finansman, güçlü özsermaye ve ortaklık kültürü ile sürdürülebilir bir büyüme imkanına kavuşmaktadırlar. Bugün itibarıyla halka arz yoluyla şirketlerimize yaklaşık 120 milyar TL'nin üzerinde bir kaynak sağlanmıştır. Bunun yanında, 2023 yılında günlük ortalama işlem hacmimiz de 134 milyar TL civarında gerçekleşmiştir."

Arıcan, Borsa İstanbul'da yaptıkları çalışmalardan bahsederek, 7 Ağustos'ta hayata geçirdikleri BISTECH 3.0 sayesinde borsaya ait yerli ve milli işlem platformunu dünyaya örnek olacak bir yeterlilik düzeyine taşıdıklarını anlattı.

Borsa İstanbul tarafından kurulan okullar ile ilgili bilgiler vererek, bu eğitim kurumlarının sayısının 500'e yaklaştığını, buradan edindikleri tecrübeyle teknolojide de insan kaynağı yetiştirme konusunda önemli bir adım olarak BISTECH Borsa İstanbul Teknoloji Akademisi'ni kurduklarını söyledi.

Arıcan, "Üniversite öğrencilerine yönelik bu projemizle gençlerimizi finansal teknoloji ve finansal okur yazarlık alanında da yetiştirerek bilinçlendirmeyi ön olana plana çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Girişim Sermayesi Pazarı'nı hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz"

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arıcan, gençlerin ve yatırımcıların bilgi ve deneyimlerini de beslemek istediklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Bunun için de hem gerçek zamanlı hem de tarihsel katma değerli veriler sağlayacak bir BİSTECH Data Platformu oluşturuyoruz. İlk etapta aracı kurumlarımıza sunduğumuz bu platform ve mobil uygulama ile birlikte veriye, bilgiye, ve ihtiyaç duyulabilecek tüm nitelikli göstergelere yatırımcılarımızın ulaşmasını sağlarken, aynı zamanda erişime ihtiyaç duyan ve bu alanda da çalışacak akademisyenlerimize de bu verileri açmış olacağız. Böylece genişleyen yatırımcı tabanımızın eğitimine ve sermaye piyasası okuryazarlığına da daha fazla katkı sağlayacağız. Diğer taraftan, ileride halka arzı düşünen ancak büyümesi için ihtiyaç duyduğu finansmana daha erken aşamada ulaşması gereken şirketlerimiz için de, girişimcilik ekosistemini destekleyen Girişim Sermayesi Pazarı'nı da hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz. "

- BIST500 Endeksi bugün başlatıldı

Prof. Dr. Erişah Arıcan, bugün bir yeniliği daha paylaşmak istediğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gösterge endeksimiz BIST100'ün yanında, tarihimizde ilk kez 500 şirketi aştığımız için, Borsamızın güzide 500 şirketinin yer alacağı BIST500 Endeksi'ni bugün başlatıyoruz. Geldiğimiz noktada, Borsamızı kapsayıcı bir endeksle taçlandırmak gerekiyordu ve bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. Tüm bu yeniliklerin, Şirketlerimiz, yatırımcılarımız, sermaye piyasamız ve de ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Borsamız, önümüzdeki dönemde de ekonomimize katkı vermeyi, şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu finansmana sağlıklı bir şekilde erişmesine destek vermeyi ve yatırımcılarımızı bilinçlendirmeyi, dolayısıyla istikrarlı ve güvenli bir piyasa oluşumuna destek vermeyi sürdürecektir. Bizler, Türkiye Yüzyılında, 100 yıllık emanete 150 yıllık tecrübeyle sahip çıkmaya devam edeceğiz."

- Dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Kütahya'ya canlı bağlantı

Borsa İstanbul'un 150. yılı dolayısıyla gong çalınmadan önce canlı olarak dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ne bağlanıldı. Kütahya Valisi Musa Işın, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Şenol Duman ve Çavdarhisar Kaymakamı Abdullah Gedik'in hazır bulunduğu alanda da gong çalındı.