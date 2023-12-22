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Adalet Bakanlığının sınav sonuçlarını açıklamakta gecikmesi çift yerleştirmeye neden oluyor

Adalet Bakanlığı'nın açıklamadığı sınav sonuçları yüzünden, adaylar ÖSYM'nin tercihlerine başvurma konusunda tereddüt yaşıyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 16:43, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 16:44
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Adalet Bakanlığının sınav sonuçlarını açıklamakta gecikmesi çift yerleştirmeye neden oluyor

Adalet Bakanlığı tarafından 20 Nisan 2023 tarihinde Bakanlık Merkez ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere ilan yayımlamıştır.

Yayımlanan ilana ilişkin şartları tutan adaylar, sınava başvuruda bulunmuş akabinde sözlü sınava girmiştir. Sözlü sınav tarihlerinin detaylarına ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklama yapılmış ve sözlü sınavın 17 Ekim 2023 ila 15 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştır.

Kamu kurumlarının birbirleri ile koordineli şekilde sınav ilanı yayımlamaları, sınav ilanlarını ve sınav sonuçlarını diğer kamu kurumları ile çakışmayacak şekilde planlamaları, adayların mağduriyetlerini azaltmada elzem olmaktadır.

Buradan hareketle; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS-2023/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak için Adaylardan Tercih Alınmasına ilişkin 20 Aralık 2023 tarihinde duyuru yayımlanmıştır. Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapabilecektir.

Bir yanda Adalet Bakanlığı'nın sınav sonucunu bekleyen adaylar var, diğer yanda ÖSYM'nin mezkur duyurusuna başvurmak isteyen ama Adalet Bakanlığı'nın sınav sonucunu açıklamadığı için başvurup başvurmama konusunda tereddüt yaşayan adaylar bulunmaktadır. Öte yandan, Adalet Bakanlığı'nın sonuçlarını henüz açıklamadığı sınav sonucu ileride bir gün açıklandığında, ÖSYM'nin yukarıda belirtilen duyurusuna başvurmuş olup da atanmış adayların da olacağı dolayısıyla hem Adalet Bakanlığı'na atanan, hem de ÖSYM tarafından atanan adaylar olacaktır ki bu da Adalet Bakanlığı'nın alım yaptığı personelin bazılarının ÖSYM tarafından yerleştirildiği pozisyonlarda çalışmak üzere istifa etmelerini beraberinde getirecektir. Bunun sonucunda ise Adalet Bakanlığı'nın istihdam için düşündüğü pozisyon/pozisyonlar boş kalacaktır.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp gerekenlerin yapılması dileğiyle.

ÇOTANAK

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