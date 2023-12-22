Mahsur kalan öğretmenleri jandarma kurtardı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçları ile yolda kalan öğretmenlerin imdadına jandarma ekipleri yetişti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 20:45, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 21:28
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkoğlu İlçesi Doluca Mahallesi Çataloluk mevkiinde öğretmenlerin içerisinde bulunduğu otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Yolda mahsur kalan öğretmenlerin imdadına ise jandarma ekipleri yetişti. 3 öğretmeni mahsur kaldıkları alandan kurtarılarak görevli oldukları okula götürüldü.