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Adana'da 3 gün arayla ikinci hastane yangını

Adana'da üç gün arayla çıkan ikinci hastane yangını akıllara 'kundaklama' şüphesi getirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 22:14, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 22:55
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Adana'da 3 gün arayla ikinci hastane yangını

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'ndeki eski göğüs hastanesinin arşiv bölümünde çıktı. Hastanenin arşiv bölümünden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Arşiv bölümündeki evrakların bazıları itfaiye tarafından kurtarıldı ancak bir kısmı kül oldu.

Adana'da 3 gün içinde karşılıklı iki eski hastanede yangın

19 Aralık günü eski devlet hastanesinde de yangın çıkmıştı. Çıkan yangın yaklaşık bir gün sonra söndürülürken, bina tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Eski devlet hastanesinin tam karşısında bulunan göğüs hastanesinde de 3 gün sonra yangın çıkması, akıllara "Kundaklama" şüphesi getirdi.

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