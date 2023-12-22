İzmir'de devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Urla Devlet ile Dokuz Eylül Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı.

Kazada kamyonetteki Atacan İşingen hayatını kaybetti, sürücü H.K. ile O.C.A. ve B.Ü. yaralandı.

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