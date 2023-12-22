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İntihar etmek için ırmağa gidiyordu, çamura saplanıp mahsur kaldı

Bartın'da eşiyle arasında problem olan ve intihar etmek için Kemerköprü Mahallesindeki ırmak kenarına giden H.E. (25), çamura saplandı. Gözyaşlarına boğulan genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 22:53, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 22:54
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İntihar etmek için ırmağa gidiyordu, çamura saplanıp mahsur kaldı

Olay, akşam saatlerinde Kemerköprü Mahallesindeki Özel İdare Köprüsü altında yaşandı. İddiaya göre, eşiyle problem yaşayan H.E., ırmak kenarına inerek kendini suya ırmağa atmak istedi.

H.E., ırmağa ilerlediği sırada çamura saplanarak mahsur kaldı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Beline kadar balçığa batan ve gözyaşlarına boğulan H.E, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

H.E., sağlık kontrolü için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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