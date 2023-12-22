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Adres tahkikatına giden bekçiler asansörde mahsur kaldı

Nevşehir'de adres tahkikatı yapmak için gittikleri binanın asansöründe mahsur kalan bekçiler, telsizle yardım istedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 23:44, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 23:46
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Adres tahkikatına giden bekçiler asansörde mahsur kaldı

Olay, akşam saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Kamil Sokak'ta yaşandı. Adres tahkikatı yapan bekçiler bir apartmanın üst katına çıktı. İşleri bitiğinde asansörle aşağıya inen bekçiler, asansörün aşağıya kayması neticesinde asansörde mahsur kaldı. Bir süre kendi imkanları ile kapıyı açmaya çalışan bekçiler, asansörün kapısını açamayınca telsizle yardım istedi.

Polis ekipleri, mahsur kalan bekçilerin bulunduğu binaya giderek asansör üzerindeki teknik servis numarası aradı. Yaklaşık 30 dakika asansörde mahsur kalan bekçiler, asansör firmasına ait personelin kapıyı açmasıyla çıkabildi.

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