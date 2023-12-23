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23 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

23 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 00:02, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 00:05
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23 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menemen'de şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki için düzenlenecek resmi anma töreni ile CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneğinin anma yürüyüşü ve anma törenine katılacak.

(İzmir/10.00/10.30/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kurumları Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Antalya/10.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 18. haftası başlayacak; EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK ve Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçları yapılacak.

(Sivas/13.30/İstanbul/16.00/Trabzon/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 17. ve ilk yarısının son haftası başlayacak; Gençlerbirliği-Tuzlaspor ve Sakaryaspor-Kocaelispor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/13.30/Sakarya/19.00)

3- TFF 2. Lig gruplarında 19. ve sezonun ilk yarısının son haftası iki maçla başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası başlayacak; Bahçeşehir Koleji-Reeder Samsunspor, Onvo Büyükçekmece-Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Bursa İnfo Yatırım-Aliağa Petkimspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/18.00/Muğla/15.30/Bursa/20.30)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasına BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi, Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin, Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/15.00/17.00)

6- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftası, Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftası, Kastamonu Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Kastamonu/15.00/İzmir/16.00)

8- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final müsabakaları tamamlanacak.

- Rize Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor rövanş karşılaşmaları yapılacak.

(Rize/14.00/Sakarya/18.00)

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