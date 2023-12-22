Ali Yalçın: Yanlış bir şey varsa 'kral çıplak' dedik

ABD'den Türk bankalarına yaptırım tehdidi
ABD'den Türk bankalarına yaptırım tehdidi
2023'te 54 şirket halka arz oldu
2023'te 54 şirket halka arz oldu
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Şimşek: Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim
Bakan Şimşek: Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim
BMGK'da Gazze'ye yardım tasarısı kabul edildi
BMGK'da Gazze'ye yardım tasarısı kabul edildi
Cumhur İttifakı yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacak
Cumhur İttifakı yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacak
Bakan Işıkhan açıkladı: 5 Bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?
Bakan Işıkhan açıkladı: 5 Bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?
15 yaşındaki öğrenci, derste öğretmenini bıçakladı
15 yaşındaki öğrenci, derste öğretmenini bıçakladı
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
112'ye ihbarla ilgili yeni düzenleme geliyor
112'ye ihbarla ilgili yeni düzenleme geliyor
Borsaya yeni endeks geliyor
Borsaya yeni endeks geliyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti için geri sayım başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti için geri sayım başladı
'Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla para akışı hızlanacak'
'Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla para akışı hızlanacak'
Bakan Şimşek: Borsa oyun alanı değildir
Bakan Şimşek: Borsa oyun alanı değildir
Başkente yeni adliye binası geliyor
Başkente yeni adliye binası geliyor
Cumhur İttifakı bugün ortak adayları görüşecek
Cumhur İttifakı bugün ortak adayları görüşecek
Yeni asgari ücrette sona doğru
Yeni asgari ücrette sona doğru
Çiftçilerin 4,2 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilerin 4,2 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Cumhur'dan 3 ilde 2019 modeli!
Cumhur'dan 3 ilde 2019 modeli!
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Erdoğan, İstanbul için renk vermiyor!
Erdoğan, İstanbul için renk vermiyor!
İthalat durdu, et fiyatı uçtu
İthalat durdu, et fiyatı uçtu
Emekliye sosyal destek! Ucuz tatil ve seyahat hakkı geliyor
Emekliye sosyal destek! Ucuz tatil ve seyahat hakkı geliyor
Yargıda 'yüksek' gerilim: Can Atalay krizi sürüyor
Yargıda 'yüksek' gerilim: Can Atalay krizi sürüyor
AK Parti şubatta mitinglere başlıyor: Slogan 'hep yeni hep ileri'
AK Parti şubatta mitinglere başlıyor: Slogan 'hep yeni hep ileri'
'Memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir'
'Memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir'
Ali Yalçın: Yeni bir sürecin içerisine giriyoruz
Ali Yalçın: Yeni bir sürecin içerisine giriyoruz
CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
AK Parti'de aday belirleme mesaisi: 10 ilde çalışmalar tamamlandı
AK Parti'de aday belirleme mesaisi: 10 ilde çalışmalar tamamlandı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ali Yalçın: Yanlış bir şey varsa 'kral çıplak' dedik

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Duruşumuzla haysiyetli yolculuğumuzla kapladığımız alan ve taşıdığımız sorumlulukla yanlış bir şey varsa 'kral çıplak' dedik. Eğer yanlış giden bir teker varsa o tekere çomağı soktuk. Eğer milletin aleyhine kurulmuş kirli bir dalga varsa önünde cesaretle aslanlar gibi durduk." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 23:58, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 00:08
Yazdır
Ali Yalçın: Yanlış bir şey varsa 'kral çıplak' dedik

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail'in ürünlerini almayarak boykotu yaygınlaştırdıklarını bildirdi.

Yalçın, Burdur Öğretmenevi'nde düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünya tarihi açısından sancılı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Filistin'in topraklarında 1948'den bu yana zulmün tavan yaptığını, 20 bin insanın hayatını kaybettiğini belirten Yalçın, Memur-Sen ailesi olarak insan onurunu ve haysiyetini korumak, insan olmanın gereğini yapmak için saldırıların başladığı ilk günden bugüne kadar devamlı sahada zulme uğrayanların sesini duyurmaya çalıştıklarını vurguladı.

Boykot çağrısıyla evlerine aldıkları her şeye dikkat etmeye çalıştıklarına dikkati çeken Yalçın, "Siyonizmin, katil İsrail'in, emperyalizmin sponsoru olmayacağız. 'Onların ürünlerini almadığımız zaman biz ölmeyiz ama alırsak oradaki çocuklar ölecekler' diyerek boykotu yaygınlaştırdık. Maaş kartlarında yerli ödeme sistemi TROY Kart'a geçmeyi bakanlıktan talep ettik. Üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Yalçın, Türkiye'nin dört bir tarafında "Filistin'e Özgürlük" yürüyüşleri düzenlediklerine değinerek, asla durmayacaklarını, gerekeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

- "Yanlış bir şey varsa 'kral çıplak' dedik"

Memur-Sen'in kuruluş sürecinde sadece ücret sendikacılığı yapmayacağını belirttiklerini hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Ücret sendikacılığını da içinde bulunduran hizmet sendikacılığı yapacağız, diyerek sendikal alana yeni bir dokunuş yapmış bir teşkilatız. Memur-Sen'in sendikal kulvara girdiği tarihten bu tarihe kadar Türkiye'de sendikal alanda çok değişim ve dönüşüm oldu. Dünkü aymazlıklar, sorumsuzluklar, dünkü topuk selamıyla ihale alıp darbecilerin oyundaşı, yandaşı olmaya yönelik her türlü hazır olda bekleyenlerin bu anlamda kendilerini hizaya çektikleri bir döneme bizler vesile olduk. Çünkü duruşumuzla haysiyetli yolculuğumuzla kapladığımız alan ve taşıdığımız sorumlulukla yanlış bir şey varsa 'kral çıplak' dedik. Eğer yanlış giden bir teker varsa o tekere çomağı soktuk. Eğer milletin aleyhine kurulmuş kirli bir dalga varsa önünde cesaretle aslanlar gibi durduk."

Yalçın, önemli kazanımlar elde ettiklerine değinerek, sorunları çözmek için yeni bir kamu personel sistemini adalet, hakkaniyet, liyakat, kariyer üzerine kurdurabilmek, ücret dengesini tesis etmek adına çalıştaya başlayacaklarını anlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber