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Ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 00:37, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 00:41
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Ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/3/2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,"

"c) İl müdürlüğü: Aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğünü,"

"d) Şehir içi toplu taşıma hizmetleri: Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreatif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere; demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatlarında sunulan toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilerek toplu taşıma hizmeti gördürülen özel şahıs veya şirketlere ait araçları ya da demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetleri,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür."

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

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