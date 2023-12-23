ABD dahil altı ülkenin vatandaşları için vize muafiyeti verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanacak.

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