Ağabeyi gazi kendisi şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın şehadet haberi ailesine verilirken, şehidin ağabeyi ile ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye El-Bab bölgesinde meydana gelen bir çatışmada yaralanarak gazi olduğu öğrenildi
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 08:55, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 08:56
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan şehit düştü.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Serinkan'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.
Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, baba Ali ve anne Rabia Serinkan ile yakınlarını protokol üyeleri ve askeri yetkililer sakinleştirmeye çalıştı.