Ağabeyi gazi kendisi şehit oldu

Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, baba Ali ve anne Rabia Serinkan ile yakınlarını protokol üyeleri ve askeri yetkililer sakinleştirmeye çalıştı.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan şehit düştü.

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