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Yılbaşında Gazze hassasiyeti

Bu yıl cadde ve sokaklarda yılbaşı süslemelerinde İsrail'in katliamlarına karşı Gazze'de yaşananlara duyulan hassasiyet öne çıktı. Her yıl meydanlarda, sokaklarda, AVM'lerde yapılan süslemelerde bu yıl gözle görülür azalma dikkat çekti. Nişantaşı ve İstiklal Caddesi dahil yılbaşının sembol semtlerinde dükkan vitrinlerinin ışıkları da sönük kaldı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 09:15, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 09:01
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Yılbaşında Gazze hassasiyeti

Yeni Şafak'tan Yusuf Özdemir 'in haberine göre: İşgalci İsrail'in katliamlarına karşı gösterilen tepkiler her geçen gün artarken İstanbul'da yılbaşı süslemelerinde Gazze hassasiyeti dikkat çekti. Her yıl hem sokaklarda hem alışveriş merkezlerinde (AVM) görülen yılbaşı süslemelerinin bu yıl daha az olduğu görüldü.

İstanbul'da yılbaşı kutlaması denildiğinde akla gelen sembol yerleri gezdik, bu yılki yılbaşı kutlamalarına ilişkin hazırlıkları gözlemledik. Özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olarak yaşandığı AVM'ler önceki yıllarda yılbaşı için özel olarak hazırlanır, süslemeler yapılırdı. Bu yıl AVM'lerde geçmiş yıllara benzer bir yılbaşı hazırlığı olmadığını gördük. İstanbul'un en yoğun AVM'lerinden biri olan Şişli'deki AVM'de süslemelerin sönüklüğü dikkat çekti.

ÇAM AĞAÇLARI YOK

Her yılbaşında dükkan vitrinlerini süsleyen yılbaşı ağaçlarına ise bu yıl rastlamak mümkün değil. İstanbul Nişantaşı'nda bulunan dükkanlar, münferit ve sade süslemelerin dışında genel olarak önceki yıllara kıyasla sade kaldı. Nişantaşı Caddesi'nde de abartılı bir kutlama hazırlığı yapılmadığı görüldü.

TAKSİM'DE DE DURUM AYNI

Yılbaşı kutlamalarında sembol yerlerden olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de durum aynı. Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşına özel bir süsleme yok. Caddedeki dükkanlarda benzer bir durum var. Taksim'de yılbaşında herhangi bir etkinlik de yapılmayacak.

ETKİNLİK DÜZENLENMEYECEK

Kamu kurumları ise yılbaşı için kutlama etkinliği planlamadı. İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi yapılacak olan kurum ziyaretleri dışında bir etkinlik ya da kutlama planlamadı. Ayrıca belediyelerin de bu yıl yılbaşı kutlamaları için organizasyon yapmaktan kaçınacağı öğrenildi.

Vicdanlar kabul etmiyor

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da İsrail'in Gazze'deki soykırımının devam ettiğine işaret ederek, bu yılki yılbaşı kutlamalarını boykot edecek. Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), tüm sivil toplum kuruluşları ve gençleri yılbaşı kutlamalarını boykot etmeye davet etti. Bu yıl Türkiye'deki yılbaşı kutlamalarına ilişkin toplumda gelişen boykot refleksinin, Gazze'de mazlum ve savunmasız sivillerin acımasızca katledilmesine bir tepki olarak ortaya çıktığı; Türkiye'de toplum vicdanının böyle bir ortamda yılbaşı kutlaması yapmayı kabul etmediği tahmin ediliyor.

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