Eczacılardan yeni virüs varyantlarına karşı maske takma tavsiyesi

Geçtiğimiz günlerde dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde görülen Covid-19'un bir varyantı olan JN.1, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'dikkate alınması gereken varyant' kategorisine alındı. Uzman doktorlar, covid-19 ile bağlantılı olan JN.1 varyantına karşı toplu taşıma araçları ve kapalı ortamlar gibi kalabalık yerlerde vatandaşlara maske takılmasının kendi sağlıkları açısından faydalı olacağı görüşünü belirtti. Eczacılar ise uzmanların uyarılarına rağmen vatandaşlarda maske kullanım oranında düşüş gözlemlediklerini ifade ederek, yeni varyantlara karşı tedbirli olunması çağrısı yaptı.

"Vatandaşlarda herhangi bir hastalık belirtisi varsa maske takmalılar"

Eskişehir'de Farmakolog Eczacı Çağatay Fikret Erad, herhangi bir ateşli hastalık belirtisi olan vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunduklarında maske takmalarını tavsiyesinde bulundu. Farmakolog Eczacı Çağatay Fikret Erad, sözlerine şöyle devam etti:

"Son günlerde ateşli hastalıklarda artış olduğunu görüyoruz. Bunun viral mi bakteriyel mi olduğu konusunda tartışmalar sürüyor. Geçen sabah hastaneye gittim. Hastanede kimse maske takmıyordu. Covid-19 ile ilgili yeni varyantın olduğuna dair uzmanlar sürekli uyarıyor. Maske yeni salgınların oluşmasında tedbir için her zaman önemlidir. Eczacılar olarak şunu rica ediyoruz, vatandaşlarda herhangi bir hastalık belirtisi varsa maske takmalılar. Maske takılmadan da toplu taşıma araçlarının kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Vatandaşların biraz daha bilinçli olmasını ve maske takma konusunda özen göstermelerini istiyoruz."