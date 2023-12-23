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Rus sporcu 25'inden sonra İslamiyeti seçip, sünnet oldu

Kendisine hediye edilen kitaptan dini bilgileri öğrenip İslamiyet'e gönül veren 25 yaşındaki Rus sporcu; İslamiyeti seçip sünnet oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 10:40, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 10:42
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Rus sporcu 25'inden sonra İslamiyeti seçip, sünnet oldu

Rusya'dan Bursa'ya gelişinde Turnuva'da tanıştığı Kırgız arkadaşlarının desteği ile müslüman olan Vladen büyük mutluluk yaşadı. Bir sağlık ocağında sünnet olan 25 yaşındaki Rus genç, din görevlisi eşliğinde yeniden Kelime-i Şehadet getirip Vladlen olan ismini Hamza olarak değiştirdi.

Küçüklüğünden itibaren İslam dinine hayran olduğunu belirten Hamza Kupriev, "Benim İslam'dan önce adım Vladlen idi. Rusyalıyım. Şimdi Müslümanlığı kabul ettim ve Hamza ismini aldım. İslam'ı çocukluğumdan beri seviyorum. Müslüman arkadaşlarım vardı. Temiz bir din. Büyüyünce yavaş yavaş öğrenmeye başladım ve İslam'ı kabul ettim. Şu an kendimi rahat hissediyorum, mutluyum. Sünnet olmayı uzun süredir istiyorum. Bugün nasipmiş. Biraz heyecanlıyım. Nasıl hissettiğimi size anlatamam" dedi.

Turnuvada tanıştığı sporcu arkadaşını Türkiye'ye getiren İzzet Hayrullahoğlu, "Hamza kardeşim ile beraber spor yapıyorduk. Turnuvada tanıştık. Burada ailemle beraber oturuyorum ama Kırgızistanlıyım. Bana "Müslüman ülkeye gitmek istiyorum. Götürebilir misin?" dedi. Kardeşimi aldık Türkiye'ye geldik. Beraber sporumuza da devam edeceğiz. Hamza artık burada kalmak, yaşamak istiyor. Biz profesyonel Muaythai sporu yapıyoruz" dedi.

Rus sporcuya her konuda sponsor olan Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi Hızır Çetinkaya, "Mahallemizde görevli bir arkadaş ile Cuma namazı öncesinde oturuyorduk. "Gayrimüslim bir arkadaş var, yardımcı olabilir miyiz" diye sordu. Sen "birkaç yer ile görüş" dedim. Görüştü, olumlu sonuç alamamış. Ben de başka bir arkadaşa sünnet yapılacağını söyledim. Yardımcı oldular, bugüne nasipmiş. Biz de vesile olduk. Din kardeşimizin İslamiyet yolunda bir eksiğini gidermek nasip oldu. Bizim için en önemli işlerden bir tanesi" dedi.

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