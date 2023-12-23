Hakkari, Muş ve Bitlis'te 100 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritası bugün açıklanacak
İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritası bugün açıklanacak
Bakan Yerlikaya: Operasyonlarla 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
Bakan Yerlikaya: Operasyonlarla 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
Üniversiteler hayal satıyor!
Üniversiteler hayal satıyor!
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi kabul edildi
Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi kabul edildi
Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! Şehit sayısı 6'ya yükseldi
Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! Şehit sayısı 6'ya yükseldi
Ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
23 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
23 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
ABD'den Türk bankalarına yaptırım tehdidi
ABD'den Türk bankalarına yaptırım tehdidi
2023'te 54 şirket halka arz oldu
2023'te 54 şirket halka arz oldu
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Şimşek: Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim
Bakan Şimşek: Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim
BMGK'da Gazze'ye yardım tasarısı kabul edildi
BMGK'da Gazze'ye yardım tasarısı kabul edildi
Cumhur İttifakı yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacak
Cumhur İttifakı yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacak
Bakan Işıkhan açıkladı: 5 Bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?
Bakan Işıkhan açıkladı: 5 Bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?
15 yaşındaki öğrenci, derste öğretmenini bıçakladı
15 yaşındaki öğrenci, derste öğretmenini bıçakladı
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
112'ye ihbarla ilgili yeni düzenleme geliyor
112'ye ihbarla ilgili yeni düzenleme geliyor
Borsaya yeni endeks geliyor
Borsaya yeni endeks geliyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti için geri sayım başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti için geri sayım başladı
'Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla para akışı hızlanacak'
'Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla para akışı hızlanacak'
Bakan Şimşek: Borsa oyun alanı değildir
Bakan Şimşek: Borsa oyun alanı değildir
Başkente yeni adliye binası geliyor
Başkente yeni adliye binası geliyor
Cumhur İttifakı bugün ortak adayları görüşecek
Cumhur İttifakı bugün ortak adayları görüşecek
Yeni asgari ücrette sona doğru
Yeni asgari ücrette sona doğru
Çiftçilerin 4,2 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilerin 4,2 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Cumhur'dan 3 ilde 2019 modeli!
Cumhur'dan 3 ilde 2019 modeli!
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hakkari, Muş ve Bitlis'te 100 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari, Muş ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 100 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 10:42, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 10:43
Yazdır
Hakkari, Muş ve Bitlis'te 100 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve Yüksekova'da kar nedeniyle 6 köy ve 28 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Durankaya beldesi ve bölgedeki köylere ulaşımının sağlandığı 2 bin 700 rakımlı Şivekür Tepesi mevkisinde de olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Bölgede hazır bulundurulan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma yaptı, sürücüleri, gerekmediği sürece bu güzergahı kullanmamaları uyarısında bulundu.

Kar yağışının etkisinin sürdürdüğü Yüksekova'da ilçesinde, esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

Esnaf İrat Paşaoğlu, ilçede 2 gündür yağışın etkili olduğunu söyledi.

- Muş/Bitis

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle 46 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapandığı belirtti.

Yentür, yolların açılması için çalışma başlattıklarını aktardı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 20 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, yolların ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber