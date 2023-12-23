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Uzun süre cep telefonu kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir

BAİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi nöroloji uzmanı Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün:- "Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla insanların telefonla geçirdiği süre uzadı. Buna nörolojik hastalık açısından baktığımız zaman özellikle epilepsiyi tetikleme açısından etkili olabilir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 10:59, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 10:49
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Uzun süre cep telefonu kullanımı epilepsiyi tetikleyebilir

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi nöroloji uzmanı Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla insanların telefonla geçirdiği sürenin uzadığını belirterek, "Buna nörolojik hastalık açısından baktığımız zaman özellikle epilepsiyi tetikleme açısından etkili olabilir." dedi.

Ögün, AA muhabirine, uzun süre telefon, tablet ya da bilgisayar başında zaman geçirmenin hareketsiz kalmaya bağlı ciddi sağlık problemleri oluşturabileceğine işaret ederek, bu riskin özellikle oyun bağımlılığı olanlarda daha yüksek olduğunu söyledi.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla insanların telefonla geçirdiği sürenin uzadığına dikkati çeken Ögün, "Buna nörolojik hastalık açısından baktığımız zaman özellikle epilepsiyi tetikleme açısından etkili olabilir. Epilepsisi olmayan birinde epilepsi ortaya çıkabilir mi, bu çok beklediğimiz bir şey değil." diye konuştu.

Ögün, ekran bağımlılığının ruhsal sorunlara da neden olabileceğine işaret ederek, buna yönelik bağımlılık poliklinikleri içinde artık "İnternet Bağımlılığı Poliklinikleri"nin de bulunduğunu kaydetti.

Çocuklarda ekran bağımlılığına karşı ebeveynlere uyarıda bulunan Ögün, "Benim yaş grubum, teknolojiyi yavaş yavaş gördü. Çocuklar ise teknolojinin içine doğdu. Çocuklarımızın bu cihazları kontrollü kullanmalarını sağlarsak onlar için de iyi olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kaliteli uyku için telefondan uzak uyumak gerekiyor"

Doç. Dr. Ögün, en büyük sorunlardan birinin de cep telefonundan bir şeyler dinleyerek, izleyerek uyumak olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Bu ciddi uyku problemlerine sebep oluyor. Bu uyku problemleri, gün içerisinde bizim için ciddi sorunlar oluşturuyor. Gece uykunuzu iyi almadıysanız gün içerisinde uyuklama hali, unutkanlıklar ve dikkat eksiklikleri olabiliyor. Dolayısıyla 'uyku hijyeni' dediğimiz, rahat ve uygun ortamda uyumanız gerekiyor. Karanlık ve sessiz bir oda, televizyon, telefondan uzak uyumak gerekiyor. Bunlar yokken çok daha iyi bir uyku çekebilirsiniz. Bunlar gün içerisindeki hayatınızı çok çok etkileyecek."

İyi ve kaliteli bir uykunun aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarından da korunma sağladığına değinen Ögün, "Uykuyu bozması açısından yanınızda telefonla veya tabletle uyumak çok makul değil." dedi.

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