Kastamonu'da, sosyal medya üzerinden satılmaya çalışılan pitona el konuldu

Yılanı satmaya çalışan kişiye ise 8 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ile belirlenen adrese baskın yapan ekipler, "kraliyet pitonu" türü olduğu saptanan yılana el koydu.

İl merkezinde ikamet eden bir kişinin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak piton satmaya çalıştığını belirleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

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