Kastamonu'da, sosyal medya üzerinden satılmaya çalışılan pitona el konuldu
Kastamonu'da, sosyal medya üzerinden satışı yapıldığı tespit edilen piton cinsi yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 11:15, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 11:05
İl merkezinde ikamet eden bir kişinin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak piton satmaya çalıştığını belirleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
Jandarma ile belirlenen adrese baskın yapan ekipler, "kraliyet pitonu" türü olduğu saptanan yılana el koydu.
Yılanı satmaya çalışan kişiye ise 8 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.