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Soyadı benzerliği nedeniyle yaşanan miras problemi, 3 nüfus müdürlüğünce çözüldü

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, ailelerinden miras kalan arazinin işlemleri için gittikleri noterde başka illerde iki mirasçının daha bulunduğunu öğrenen amca ve yeğeni, nüfus kayıtlarından kaynaklanan hatanın düzeltilmesiyle veraset işlemlerini tamamlayabildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 11:42, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 11:43
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Soyadı benzerliği nedeniyle yaşanan miras problemi, 3 nüfus müdürlüğünce çözüldü

Derinöz köyünde vefat eden Ayşe Şahin'e ait 15 dekar arazi, iki oğluna miras kaldı. Bir süre sonra kardeşlerden birinin de yaşamını yitirmesi üzerine miras, Ayşe Şahin'in diğer oğlu Kazım ve torunu Selahattin Şahin'e devredildi.

Selahattin Şahin, amcası Kazım Şahin ile veraset belgesi almak için gittikleri Oğuzlar Noterliğinde, nüfus kayıtlarına göre mirasın, kendileriyle birlikte Kütahya nüfusuna kayıtlı Recep Şahin ve Uşak nüfusuna kayıtlı Süleyman Şahin olmak üzere dörde bölüneceğini öğrendi.

Oğuzlar Noteri Esat Demirciler'in yönlendirmesiyle İlçe Nüfus Müdürlüğüne giden amca ve yeğeni, Kütahya ve Uşak'ta akrabalarının bulunmadığını, soyadı benzerliğinden dolayı kayıtlarda sorun olabileceğini belirterek, hatanın giderilmesini istedi.

Yapılan incelemede, Süleyman ve Recep Şahin'in, Ayşe Şahin'in kız kardeşinin çocukları olarak göründüğü anlaşıldı. İncelemede, Ayşe Şahin'in kız kardeşinin evlenmeden 1954 yılında vefat ettiği, Recep ve Süleyman Şahin'in ise 1961 yılında doğduğunun görülmesi üzerine kayıtlarda yanlışlık olduğu tespit edildi.

Oğuzlar, Uşak ve Kütahya nüfus müdürlüklerince iki gün süren çalışmanın ardından soyadı benzerliği nedeniyle oluşan yanlışlığın giderilip kayıtların düzeltilmesiyle Selahattin ve amcası Kazım Şahin, veraset işlemlerini tamamladı.

Selahattin Şahin, AA muhabirine, miras işlemleri için geldiği noterde başka illerden mirasçılar bulunduğunu görünce şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Noter Demirciler'in kendilerine yardımcı olmasıyla problemi belirleyebildiklerini anlatan Şahin, "Babamın halası 1954'te ölmüş, 1961 doğumlu çocukları çıkıyor. Uşak ve Kütahya nüfus müdürlüklerine telefon ederek işlemleri hallettirdiler." dedi.

Noter Demirciler ise nüfus kayıtlarındaki düzenlemelerin yapılmasının ardından Selahattin Şahin'e veraset belgesini verdiklerini kaydetti.

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