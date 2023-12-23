Kırşehir'de DEAŞ üyesi 2 şüpheli yakalandı
Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 12:12, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 12:14
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgütün sözde askerleri Irak uyruklu A.J.E. ve F.K.L'yi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.