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Bakan Tunç: Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı döneminin başladığını belirterek, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için ilk sınavın bugün ve yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 12:17, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 12:27
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Bakan Tunç: Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor

Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, hakim ve savcı adaylığı yerine getirilen hakim ve savcı yardımcılığı uygulaması 2024'te başlayacak. Bu kapsamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca bugün ve yarın adaylar sınava tabi tutulacak.

'HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI DÖNEMİ BAŞLIYOR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor. 2 yıl süren hakim ve savcı adaylığı yerine 1 yılı Adalet Akademisi'nde eğitim, 2 yılı da tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında tabiri caizse usta-çırak ilişkisi içerisinde toplam 3 yıl sürecek hakim ve savcı yardımcılığı ile hakim ve savcılarımızın mesleğe kabul öncesi daha nitelikli yetişmelerini amaçlıyoruz. Milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olsun. İlk sınav bugün. 800 adli yargı, 100 avukatlıktan geçiş, 100 idari yargı olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için bugün ve yarın gerçekleşecek sınava giren tüm adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terör örgütleriyle mücadelemizden taviz vermeden büyük bir kararlılık içerisinde, terörü yok edinceye kadar mücadelemiz sürecektir." dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Bakan Tunç, Antalya'da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Ceza İnfaz Kurumları Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan 6 askerin isimlerini okuyarak, yüreklerinin dağlandığını söyledi.

Kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralı 6 askere de şifa dileyen Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Terör örgütleriyle mücadelemizden taviz vermeden büyük bir kararlılık içerisinde, terörü yok edinceye kadar mücadelemiz sürecektir. Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak isteyen terör örgütleri ve onların maşaları hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, ülkemizin, devletimizin güvenliğini tehdit eden, milletimizin huzurunu, birlik, beraberliğini bozmak isteyen şer şebekeleriyle ve terör örgütleriyle devletimiz, güvenlik güçlerimiz mücadelesini sürdürmeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da her defasında ifade ettiği gibi 'Terör örgütüne güneyimizde bir devlet kurdurmayacağız' demesinden sonra Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe Kilit operasyonlarıyla, sınır ötesi operasyonlarla önemli bir mücadele yapılıyor. Ve bu mücadelede şehitler de veriyoruz. Ülkemiz için, milletimizin, çocuklarımızın geleceği için canlarını feda eden kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Onları tekrar minnetle yad ediyoruz. Ve bu mücadelede onlara kolaylıklar diliyoruz. Bir kez daha şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

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