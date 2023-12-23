Renkli lens kullanıcılarının sayısı her geçen gün artıyor

Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritasını Erdoğan açıkladı
İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritasını Erdoğan açıkladı
'Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı 12 terörist etkisiz hale getirildi'
'Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı 12 terörist etkisiz hale getirildi'
Bahçeli: Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak!
Bahçeli: Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Dışişleri Bakanlığı: GKRY'nin tek taraflı tasarrufları kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı: GKRY'nin tek taraflı tasarrufları kabul edilemez
Bakan Tunç: Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor
Bakan Tunç: Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritası bugün açıklanacak
İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritası bugün açıklanacak
Bakan Yerlikaya: Operasyonlarla 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
Bakan Yerlikaya: Operasyonlarla 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
Üniversiteler hayal satıyor!
Üniversiteler hayal satıyor!
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! Şehit sayısı 6'ya yükseldi
Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! Şehit sayısı 6'ya yükseldi
Ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
23 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
23 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
ABD'den Türk bankalarına yaptırım tehdidi
ABD'den Türk bankalarına yaptırım tehdidi
2023'te 54 şirket halka arz oldu
2023'te 54 şirket halka arz oldu
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Şimşek: Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim
Bakan Şimşek: Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim
BMGK'da Gazze'ye yardım tasarısı kabul edildi
BMGK'da Gazze'ye yardım tasarısı kabul edildi
Cumhur İttifakı yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacak
Cumhur İttifakı yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacak
Bakan Işıkhan açıkladı: 5 Bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?
Bakan Işıkhan açıkladı: 5 Bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?
15 yaşındaki öğrenci, derste öğretmenini bıçakladı
15 yaşındaki öğrenci, derste öğretmenini bıçakladı
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
112'ye ihbarla ilgili yeni düzenleme geliyor
112'ye ihbarla ilgili yeni düzenleme geliyor
Borsaya yeni endeks geliyor
Borsaya yeni endeks geliyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti için geri sayım başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti için geri sayım başladı
'Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla para akışı hızlanacak'
'Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla para akışı hızlanacak'
Ana sayfaHaberler Yaşam

Renkli lens kullanıcılarının sayısı her geçen gün artıyor

Kontakt renkli lens sektöründe 20 yıldır faaliyet gösteren Luxe Optik, renkli ve şeffaf kontakt lens ihracatında ulaştığı ülke sayısını 18'e çıkardı.

Kaynak : Advertorial
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 13:48, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 13:54
Yazdır
Renkli lens kullanıcılarının sayısı her geçen gün artıyor

İ L A N D I R

RENKLİ LENS KULLANICILARININ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Kontakt renkli lens sektöründe 20 yıldır faaliyet gösteren Luxe Optik, renkli ve şeffaf kontakt lens ihracatında ulaştığı ülke sayısını 18'e çıkardı. Markanın online platformu lensfiyat.com'u kurarak binlerce kişiye ulaşmasını sağlayan Erdoğan Savran, kontakt lens pazarındaki Türk markalarını dünyayla tanıştırmayı ve ülkemizi optik lens üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Son yıllarda kontakt lenslere yoğun talep olduğunu belirten Savran, "Renkli lensler, gözlük kullanıcılarının lense geçiş noktasında tercihi olmaya artarak devam etmektedir. Renkli lenslerin estetik açıdan da kullanıcıları memnun etmesi ve farklı renk seçenekleri sunması sebebi ile gözlük kullanıcılarının bundan sonra da tercihi olacak. Genellikle kozmetik amaçlı, göz rengini değiştirmek ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla kullanıcıların dikkat çekici bir göz rengine sahip olmak için tercih edilebildiği gibi miyop ve hipermetrop olan gözlük kullanıcıları için de tercih sebebi" açıklamasını yaptı.


RENKLİ LENS ÇEŞİTLERİ

Kontakt lensler sürelerine göre, günlük, aylık, yıllık, numaralı, numarasız, hareli ve haresiz olmak üzere çeşitlere ayrılıyor. Savran, "Lensler kullanıcıların kendi tercih ve rahatlıklarına bakılarak sunulur. Numaralı lenslerde ise, göz hekimlerinin vermiş olduğu reçetelere göre hazırlanır.

Miyop, hipermetrop ya da astigmatı olan kullanıcı adayları gözlük yerine renkli lensleri tercih ederek hem mükemmel düzeyde görüş hem de görünüş kazanmaktadır" diye konuştu.

TORİK KONTAKT LENS NEDİR?


Astigmat problemi olanların ise , torik lens kullanmaları gerektiğini belirten Savran, "Özel şekillendirilmiş bir kontakt lenstir. Torik lensler, gözün ön yüzünde yeni kırıcı bir yüzey oluşturarak astigmatizmayı maskelemesi veya etkisizleştirmesinden dolayı astigmat problemlerini çözer" dedi.

RENKLİ LENS KİŞİYE ESTETİK KATAR

Renkli lens fiyatları, kullanıcıların marka ve model seçimlerine göre farklılıklar göstermektedir. Erdoğan Savan, "El Amore, Iconic ve Labella lens gibi profesyonel markaların renkli lens üretmeye başlaması ile renkli lens kullanımına olan talep artmıştır. Renkli lenslerin genç kuşağın tercihleri arasında olmasının en önemli nedeni estetiksel olmasıdır. Renkli lensler, göz sağlığı giderek bozulan genç kuşağın bu isteğini aynı zamanda sağlığı da ilgilendirdiğinden ihtiyacını www.lensfiyat.com karşılamaktadır." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber