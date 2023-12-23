Bursa'da tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi öldü

Acar'ın yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğünü gören diğer işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki Ahmet Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatısına tamir için çıkan Reyhani Acar (52), bir anda dengesini yitirerek beton zemine düştü.

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