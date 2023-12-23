CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?

CHP ve DEM Parti arasında karşılıklı adımlar atıldı, kurulabilecek olası bir ittifaka yönelik olumlu sinyaller verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti ile temasın devam edeceğine vurgu yaptı.

Partiler arası görüşme Özel'in DEM Parti'ye gitmesi ile gerçekleşti. İyi Parti'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetmesi sonrası yapılan görüşme bir buçuk saat sürdü.

Görüşmenin ardından Dem Partililerle kameralar karşısına geçen Özel, görüşmeyi verimli ve yapıcı olarak niteledi. Ziyaretin ardından da DEM Parti, yerel seçim stratejisini belirlemek üzere Parti Meclisi'ni topladı.

CHP ile olası ittifaka yeşil ışık yakıldı. Özellikle Türkiye'nin batısında, diğer partilerle müzakereye açık olunduğu vurgulandı.

DEM Partili vekilin tepki çeken sözleri

CHP ile DEM parti arasında karşılıklı olumlu açıklamalar devam ederken DEM Parti Şırnak milletvekili Nevroz Uysal Aslan, TBMM kürsüsünden teröristbaşı için özgürlük talebinde bulundu. Bu sözler büyük tepkiyle karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde de DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de teröristbaşı için 'sayın' ifadesi kullanmıştı.