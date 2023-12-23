İstanbul'da bina önünde el bombası paniği

Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi
Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi
HSK'den güz kararnamesine ilişkin açıklama
HSK'den güz kararnamesine ilişkin açıklama
Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Erdoğan İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritasını açıkladı
Erdoğan İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritasını açıkladı
'Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı 12 terörist etkisiz hale getirildi'
'Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı 12 terörist etkisiz hale getirildi'
Bahçeli: Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak!
Bahçeli: Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Dışişleri Bakanlığı: GKRY'nin tek taraflı tasarrufları kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı: GKRY'nin tek taraflı tasarrufları kabul edilemez
Bakan Tunç: Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor
Bakan Tunç: Hakim ve savcı yardımcılığı dönemi başlıyor
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritası bugün açıklanacak
İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritası bugün açıklanacak
Bakan Yerlikaya: Operasyonlarla 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
Bakan Yerlikaya: Operasyonlarla 37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi
Üniversiteler hayal satıyor!
Üniversiteler hayal satıyor!
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! Şehit sayısı 6'ya yükseldi
Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! Şehit sayısı 6'ya yükseldi
Ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
23 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
23 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
ABD'den Türk bankalarına yaptırım tehdidi
ABD'den Türk bankalarına yaptırım tehdidi
2023'te 54 şirket halka arz oldu
2023'te 54 şirket halka arz oldu
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklama
Bakan Şimşek: Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim
Bakan Şimşek: Yurt dışı seyahatlerimde kimseden para istemedim
BMGK'da Gazze'ye yardım tasarısı kabul edildi
BMGK'da Gazze'ye yardım tasarısı kabul edildi
Cumhur İttifakı yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacak
Cumhur İttifakı yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacak
Bakan Işıkhan açıkladı: 5 Bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?
Bakan Işıkhan açıkladı: 5 Bin TL ikramiye ne zaman ödenecek?
15 yaşındaki öğrenci, derste öğretmenini bıçakladı
15 yaşındaki öğrenci, derste öğretmenini bıçakladı
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
Yurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyor
112'ye ihbarla ilgili yeni düzenleme geliyor
112'ye ihbarla ilgili yeni düzenleme geliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da bina önünde el bombası paniği

İstanbul Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu. Polis olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 15:48, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 15:49
Yazdır
İstanbul'da bina önünde el bombası paniği

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünde temizlik görevlileri pimi takılı el bombası buldu.

Görevliler, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, binanın önüne şerit çekerek sokaktan geçişleri yasakladı.

Öte yandan olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de adrese geldi. Olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber