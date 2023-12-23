HSK'den güz kararnamesine ilişkin açıklama
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) güz kararnamesinde, hakim ve Cumhuriyet savcılarının öncelikle mazeretlerine ilişkin taleplerinin dikkate alındığı belirtilerek, yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi istendi.
HSK'den, 21 Aralık tarihli güz kararnamesine ilişkin açıklama yapıldı.
Son günlerde bazı basın yayın organlarında, güz kararnamesinde görev yerleri değişen kimi yargı mensupları hakkında gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanan güz kararnamesinde hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın öncelikle mazeretlerine ilişkin talepleri dikkate alınarak, ihtiyaç ve kadro durumu ile haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır. Bu minvalde yapılan atamaların yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir."