İki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 16:25, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 16:28
Ş.B. yönetimindeki 23 ABP 871 plakalı otomobil, Bingöl-Muş kara yolunun Çavuşlar köyü mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeritteki otomobile çarptı.
Kazada sürücü Ş.B. hayatını kaybetti, araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.