Karabük'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
Karabük'te sürücüsünün drift yaptığı belirlenen otomobilin plakasına 20 bin 342 lira ceza kesildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 17:11, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 17:12
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda otomobille drift yaptığını belirledi.
Ekipler, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobilin plakasına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 20 bin 342 lira ceza uyguladı.